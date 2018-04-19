Ільїн: в лютому 2014 року ЗСУ приводилися в повну боєготовність
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У зв'язку з захопленням адміністративних державних установ АР Крим російськими військовими в лютому 2014 віддавався наказ на приведення всіх підрозділів Збройних Сил України в повну бойову готовність, але був скасований після призначення Ігоря Тенюха Міністром оборони України. Про це сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Оболонському районному суду Києва заявив колишній Командуючий ВМС України, екс-начальник Генерального штабу Юрій Ільїн, передає кореспондент УНН.
"27 лютого близько 5.00 мені доповіли, що невідомими захоплено адміністративні будівлі в Сімферополі. Я поставив завдання черговому про приведення всіх підрозділів ЗСУ в повну бойову готовновсть і відбув в командний штаб", - сказав Ільїн.
За його словами, йому повідомили, що в.о. міністра оборони України призначено Тенюха. Зв'язатися з ним відразу не вдалося, так як він був у Верховній Раді.
"О 16.30 прийшла телеграма від командування ВМС на скасування моїх розпоряджень і зниження бойової готовності з "повною" до "постійної". Це мене здивувало", - зазначив Ільїн.
Також Ільїн підкреслив, що йому передали, що Тенюх погрожував кримінальними справами тим, хто виступав на підтримку Януковича.
"На мене це подіяло серйозно. Я був евакуйований реанімаційним автомобілем", - сказав Ільїн.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва розпочав допит колишнього командувача Військово-морських сил України Юрія Ільїна в справі за звинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, на попередньому засіданні 18 квітня суд допитав як свідка народного депутата Михайла Добкіна.