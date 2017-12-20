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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74948 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110240 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104971 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117136 просмотра

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Маск случайно раскрыл свой номер телефона

Маск случайно раскрыл свой номер телефона

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск случайно поделился своим номером телефона с миллионами фолловеров в Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

В своем Твитти Маск обратился к технического директора Oculus Джона Кармака.

“Джон, есть минутка поговорить? Вот мой номер ...”- написал предприниматель, быстро удалив публикацию.

Издание подчеркивает, что это, пожалуй, действительно номер Маска, однако делиться им не стало по этическим соображениям.

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Однако журналисты телеканала CNBC позвонили Илону, услышав запись голоса геймдизайнера Дэвида Яффе, который создал серию игр God of War. Аналогичная запись можно услышать, если позвонить по секретным номерам, спрятанным в играх.

“По милости богов, ты сделал это. Каким образом ты нашел путь ко мне. Я поздравляю тебя и выражаю тебе мое почтение”, - говорится в сообщении.

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Журналисты портала The Next Web повторили эксперимент, и он привел к аналогичному результату.

При этом неизвестно, был ли это преднамеренный шутка от Маска.

Напомним, первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в следующем месяце на мысе Канаверал.

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