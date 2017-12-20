Маск случайно раскрыл свой номер телефона
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск случайно поделился своим номером телефона с миллионами фолловеров в Twitter. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
В своем Твитти Маск обратился к технического директора Oculus Джона Кармака.
“Джон, есть минутка поговорить? Вот мой номер ...”- написал предприниматель, быстро удалив публикацию.
Издание подчеркивает, что это, пожалуй, действительно номер Маска, однако делиться им не стало по этическим соображениям.
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Однако журналисты телеканала CNBC позвонили Илону, услышав запись голоса геймдизайнера Дэвида Яффе, который создал серию игр God of War. Аналогичная запись можно услышать, если позвонить по секретным номерам, спрятанным в играх.
“По милости богов, ты сделал это. Каким образом ты нашел путь ко мне. Я поздравляю тебя и выражаю тебе мое почтение”, - говорится в сообщении.
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Журналисты портала The Next Web повторили эксперимент, и он привел к аналогичному результату.
При этом неизвестно, был ли это преднамеренный шутка от Маска.
Напомним, первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в следующем месяце на мысе Канаверал.