Ілон Маск випадково розкрив свій номер телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск випадково поділився своїм номером телефону з мільйонами фоловерів у Twitter. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
У своєму твітті Маск звернувся до технічного директора Oculus Джона Кармака.
“Джон, є хвилинка поговорити? Ось мій номер ...”- написав підприємець, швидко видаливши публікацію.
Видання підкреслює, що це, мабуть, дійсно номер Маска, однак ділитися їм не стало з етичних міркувань.
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Однак журналісти телеканалу CNBC зателефонували Ілону, почувши запис голосу геймдизайнера Девіда Яффі, який створив серію ігор God of War. Аналогічний запис можна почути, якщо подзвонити по секретним номерами, захованим в іграх.
“По милості богів, ти зробив це. Якимось чином ти знайшов шлях до мене. Я вітаю тебе і висловлюю тобі моє шанування”, - йдеться в повідомленні.
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Журналісти порталу The Next Web повторили експеримент, і він привів до аналогічного результату.
При цьому невідомо, чи був це навмисний жарт від Маска.
Нагадаємо, перший запуск надважкої ракети Falcon Heavy відбудеться наступного місяця на мисі Канаверал.