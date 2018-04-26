Илон Маск построит кибер-дракона

"Я строю кибер-дракона", - говорится в сообщении.

Других деталей предоставлено не было, но даже эта информация вызвала волну обсуждений среди поклонников и недоброжелателей.

Как сообщал УНН, SpaceX намерена сажать другие ступени ракет на надувную платформу в океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Илона Маска.