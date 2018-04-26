Ілон Маск побудує кібер-дракона
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Відомий винахідник повідомив, що будує кібер-дракона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter винахідника.
"Я будую кібер-дракона", - йдеться в повідомленні.
Інших деталей надано не було, але навіть ця інформація викликала хвилю обговорень серед шанувальників і недоброзичливців.
Як повідомляв УНН, SpaceX має намір садити інші ступені ракет на надувну платформу в океані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Ілона Маска.