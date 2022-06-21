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Илон Маск оказался под давлением со стороны Китая после помощи Starlink Украине - FT

Илон Маск оказался под давлением со стороны Китая после помощи Starlink Украине - FT

Киев • УНН

 • 684036 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Американский бизнесмен Илон Маск получил положительную оценку на Западе за помощь Starlink Украине после начала российского вторжения, однако в Китае это восприняли иначе, пишет Financial Times, информирует УНН.

Детали

Через несколько дней после того, как владимир путин приказал ввести российские войска в Украину, Илон Маск решил поддержать Киев. Менее чем через 48 часов коммерческий ракетный и спутниковый бизнес Маска SpaceX отправил партию спутниковых комплектов Starlink для защиты интернет-сети страны от сил путина.

"Маск получил высокую оценку на Западе, но его помощь по-другому восприняли в Китае, являющемся критически важным рынком роста для его бизнес-империи, где Tesla получает четверть своих доходов", - пишет издание.

По данным FT, теперь самый богатый человек на Земле "находится под давлением со стороны пекинской службы национальной безопасности и информационных ястребов, угрожающих его доступу к крупнейшему в мире потребительскому рынку, на фоне того, как напряженность в отношениях с США растет, а местные конкуренты электромобилей приближаются к Tesla".

Основатель исследовательской группы космических технологий Orbital Gateway Блейн Курсио сказал, что "серьезная тревога в Китае" была вызвана тем, что SpaceX и Starlink считались критически важными частями "космического военно-промышленного комплекса США".

Starlink имеет более 2000 спутников на низкой околоземной орбите, и Маск планирует развернуть еще тысячи. По мере расширения группировки и ускорения космической гонки между США и Китаем эксперты предупреждают, что миллиардер будет изо всех сил пытаться сбалансировать конкурирующие интересы супердержав.

Пекинские военные планировщики опасаются сценария, при котором тысячи спутников Маска будут развернуты для наблюдения за Китаем или, что важнее, для поддержки Тайваня, демократической страны, на суверенитет над которой претендует Пекин, отмечает издание.

Бывший представитель министерства обороны США Дрю Томпсон сказал, что пожертвование Маска Starlink после вторжения россии в Украину повысило "осознание полезности и эффективности" низкоорбитальных спутников для поддержки систем связи во время войны.

В декабре китайские дипломаты пожаловались в ООН на то, что спутники SpaceX заставили китайскую космическую станцию ​​маневрировать во избежание опасных столкновений. Эти утверждения вызвали волну оскорблений в адрес Маска в социальных сетях.

Критика усилилась после вторжения путина в Украину. China Military Online, официальное издание Народно-освободительной армии страны, в прошлом месяце раскритиковало глубокие связи SpaceX с вооруженными силами США, в том числе коммерческие контракты с военными, и раскритиковало способность Starlink "повысить боеспособность вооруженных сил США".

Дополнение

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink.

20 апреля было принято решение, которое позволяет всем желающим использовать терминалы Starlink на период военного положения. 

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