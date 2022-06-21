Ілон Маск опинився під тиском з боку Китаю після допомоги Starlink Україні - FT

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Через кілька днів після того, як володимир путін наказав ввести російські війська в Україну, Ілон Маск вирішив підтримати Київ. Менш ніж за 48 годин комерційний ракетний та супутниковий бізнес Маска SpaceX відправив партію супутникових комплектів Starlink для захисту інтернет-мережі країни від сил путіна.

"Маск отримав високу оцінку на Заході, але його допомогу по-іншому сприйняли в Китаї, який є критично важливим ринком зростання для його бізнес-імперії, де Tesla отримує чверть своїх доходів", - пише видання.

За даними FT, тепер найбагатша людина на Землі "перебуває під тиском з боку пекінської служби національної безпеки та інформаційних яструбів, які загрожують його доступу до найбільшого у світі споживчого ринку, на тлі того, як напруженість у відносинах зі США зростає, а місцеві конкуренти електромобілів наближаються до Tesla".

Засновник дослідницької групи космічних технологій Orbital Gateway Блейн Курсіо сказав, що "серйозна тривога в Китаї" була викликана тим, що SpaceX і Starlink вважалися критично важливими частинами "космічного військово-промислового комплексу США".

Starlink має понад 2000 супутників на низькій навколоземній орбіті, і Маск планує розгорнути ще тисячі. У міру розширення угруповання та прискорення космічних перегонів між США і Китаєм експерти попереджають, що мільярдер щосили намагатиметься збалансувати конкуруючі інтереси супердержав.

Пекінські військові планувальники побоюються сценарію, за якого тисячі супутників Маска буде розгорнуто для спостереження за Китаєм або, що важливіше, для підтримки Тайваню, демократичної країни, на суверенітет над якою претендує Пекін, відзначає видання.

Колишній представник міністерства оборони США Дрю Томпсон сказав, що пожертва Маска Starlink після вторгнення росії в Україну підвищила "усвідомлення корисності та ефективності" низькоорбітальних супутників для підтримки систем зв'язку під час війни.

У грудні китайські дипломати поскаржилися в ООН на те, що супутники SpaceX змусили китайську космічну станцію маневрувати, щоб уникнути небезпечних зіткнень. Ці твердження викликали хвилю образ на адресу Маска у соціальних мережах.

Критика посилилася після вторгнення путіна до України. China Military Online, офіційне видання Народно-визвольної армії країни, минулого місяця розкритикувало глибокі зв'язки SpaceX із збройними силами США, у тому числі комерційні контракти з військовими, та розкритикувало здатність Starlink "підвищити боєздатність збройних сил США".

Доповнення

На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету Starlink.

20 квітня ухвалили рішення, яке дає змогу усім охочим використовувати термінали Starlink на період воєнного стану.