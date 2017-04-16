Икону из 100 тыс. спичек освятили на Волыни
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 апреля. УНН. К Пасхе в с.Люблинець, Волынской обл. освятили рукотворную икону со 106 тыс. Спичек. Распятие Спасителя местному храму изготовил местный мастер Юрия Семенюк, рассказал УНН настоятель храма Великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Матвей Олийнык.
По его словам, год назад он благословил мастера на выполнение этой работы.
"Художник во время освящения его дома на Крещение попросил благословения на эту работу. Пообещал подарить храму. Я об этом забыл, а когда этого января снова посетил хозяина, то образ был уже готов ", - отметил настоятель храма.
Икона из спичек, которую уже выставили в храме с.Люблинець, весит 10 кг, в высоту 1,2 м., А в ширину - 90 см.
Напомним, 16 апреля украинцы поделились в соцсетях пасхальными куличами и пасхальными яйцами.