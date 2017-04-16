Икону из 100 тыс. спичек освятили на Волыни

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22235 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83790 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111709 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113389 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110517 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102768 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106522 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103177 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150383 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Икону из 100 тыс. спичек освятили на Волыни

Икону из 100 тыс. спичек освятили на Волыни

Киев  •  УНН

 • 21396 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 16 апреля. УНН. К Пасхе в с.Люблинець, Волынской обл. освятили рукотворную икону со 106 тыс. Спичек. Распятие Спасителя местному храму изготовил местный мастер Юрия Семенюк, рассказал УНН настоятель храма Великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Матвей Олийнык.

По его словам, год назад он благословил мастера на выполнение этой работы.

"Художник во время освящения его дома на Крещение попросил благословения на эту работу. Пообещал подарить храму. Я об этом забыл, а когда этого января снова посетил хозяина, то образ был уже готов ", - отметил настоятель храма.

Икона из спичек, которую уже выставили в храме с.Люблинець, весит 10 кг, в высоту 1,2 м., А в ширину - 90 см.

Напомним, 16 апреля украинцы поделились в соцсетях пасхальными куличами и пасхальными яйцами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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