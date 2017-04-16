Икону из 100 тыс. спичек освятили на Волыни

По его словам, год назад он благословил мастера на выполнение этой работы.

"Художник во время освящения его дома на Крещение попросил благословения на эту работу. Пообещал подарить храму. Я об этом забыл, а когда этого января снова посетил хозяина, то образ был уже готов ", - отметил настоятель храма.

Икона из спичек, которую уже выставили в храме с.Люблинець, весит 10 кг, в высоту 1,2 м., А в ширину - 90 см.

Напомним, 16 апреля украинцы поделились в соцсетях пасхальными куличами и пасхальными яйцами.