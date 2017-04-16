Ікону зі 100 тис. сірників освятили на Волині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. До Великодня в с.Люблинець, Волинської обл. святили рукотворну ікону зі 106 тис. сірників. Розп’яття Спасителя місцевому храму виготовив місцевий майстер Юрія Семенюк, розповів УНН настоятель храму Великомученика і цілителя Пантелеймона протоієрей Матвій Олійник.
За його словами, рік тому він благословив майстра на виконання цієї роботи.
“Митець під час освячення його оселі на Водохреща попросив благословення на цю роботу. Пообіцяв подарувати храму. Я про це забув, а коли цього січня знову завітав до господаря, то обрав був уже готовим”, — зазначив настоятель храму.
Ікона з сірників, яку вже виставили у храмі с.Люблинець, важить 10 кг, у висоту 1,2 м., а в ширину — 90 см.
Нагадаємо, 16 квітня українці поділилися в соцмережах великодніми пасками і писанками.