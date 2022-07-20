ИКАО обвиняет власти Беларуси о лжеминировании принудительно приземлившегося самолета с Протасевичем
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. ИКАО, агентство ООН по гражданской авиации, пришло к выводу, что должностные лица Беларуси в мае прошлого года распорядились передать заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, в котором летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Самолет, в котором находились основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега, 23 мая 2021 года летел из Афин в Вильнюс. Когда он пролетал транзитом через воздушное пространство Беларуси, белорусские диспетчерские службы сообщили, что лайнер заминирован и заставили его совершить посадку в Минске.
Там Протасевич и Сапега были арестованы. Бомбу в самолете так и не обнаружили.
Ранее, в январе этого года, Международная организация гражданской авиации заявляла, что не знает, откуда поступила ложная угроза. В новом отчете ИКАО указывается, что в последние месяцы была получена новая информация, почерпнута, в частности, из аудиозаписей сопровождавшего рейс диспетчера и беседы с ним.
Эта информация позволила ИКАО заключить, что сообщение о минировании было передано экипажу самолета по указанию высшего руководства Беларуси, было заведомо ошибочным и поставило под угрозу безопасность полета, нарушающего положения двух международных конвенций о гражданской авиации.
Напомним
26 мая прошлого года, девушку оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца.