ІКАО звинувачує владу Білорусі про лжемінування літака з Протасевичем, який примусово приземлили

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Літак, у якому знаходилися засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега, 23 травня 2021 року летів з Афін до Вільнюса. Коли він пролітав транзитом через повітряний простір Білорусі, білоруські диспетчерські служби повідомили, що лайнер замінований і змусили його здійснити посадку у Мінську.

Там Протасевича та Сапегу було заарештовано. Бомбу в літаку так і не знайшли.

Раніше, у січні цього року, Міжнародна організація цивільної авіації заявляла, що не знає, звідки надійшла хибна загроза. У новому звіті ІКАО вказується, що в останні місяці була отримана нова інформація, почерпнута, зокрема, з аудіозаписів диспетчера, що супроводжував рейс, і бесіди з ним.

Ця інформація дозволила ІКАО зробити висновок, що повідомлення про мінування було передано екіпажу літака за вказівкою вищого керівництва Білорусі, було свідомо хибним і поставило під загрозу безпеку польоту, що порушує положення двох міжнародних конвенцій про цивільну авіацію.

Нагадаємо

26 травня минулого року, дівчину опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу заарештували на два місяці.