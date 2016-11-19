"Игры Героев" с участием раненых бойцов АТО начались во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня во Львове начался пятый этап национальных соревнований "Игры Героев". К соревнованиям привлечены ветераны и бойцы АТО, которые получили ранения, а также гражданские лица с ограниченными возможностями. Об этом сообщили во Львовской ОГА.
В турнире принимают участие 25 спортсменов из разных областей Украины, в т.ч. 13 представителей Львовской области. Предыдущие этапы "Игорь героев» уже состоялись в Киеве, Харькове, Днепре и Николаеве.
Очевидцы в соцсети Facebook опубликовали фото с места события.
Справка. "Игры Героев» - это всеукраинские кросфит соревнования для раненых воинов АТО и людей с инвалидностью. Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших Героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и уязвимых слоев населения.