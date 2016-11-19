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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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"Ігри Героїв" за участю поранених бійців АТО розпочались у Львові

"Ігри Героїв" за участю поранених бійців АТО розпочались у Львові

Київ • УНН

 • 10247 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні у Львові розпочався п’ятий етап національних змагань "Ігри Героїв". До змагань залучено ветеранів та бійців АТО, які отримали поранення, а також цивільних осіб з обмеженими можливостями. Про це повідомили у Львівській ОДА.

У турнірі беруть участь 25 спортсменів з різних областей України, в т.ч. 13 представників Львівщини. Попередні етапи "Ігор Героїв» вже відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

Очевидці у соцмережі Facebook опублікували фото з місця події.

Довідка. "Ігри Героїв" – це всеукраїнські кросфіт змагання для поранених воїнів АТО та людей з інвалідністю. Головна мета ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших Героїв, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення.

Українські Національні Новини

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