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Игорь Палица призвал перестать выяснять отношения и строить страну для всех граждан

Игорь Палица призвал перестать выяснять отношения и строить страну для всех граждан

Киев  •  УНН

 • 40789 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина нуждается в компетентном управлении. Непрофессиональные, авантюрные решения власти только обостряют существующие проблемы. Политики бросают лозунги, которые разъединяют страну, отвлекают от важных вопросов. Это пагубное подход, который разрушает общины и страну. Об этом сегодня говорили на форуме сторонников партии "ЗА Майбутнє" в Ровенской области, в котором принял участие лидер партии Игорь Палица, сообщает пресс-службе политсилы, передает УНН.

Палица раскритиковал политику, которую проводит нынешняя власть. Чиновники, по его мнению, больше беспокоятся о каких-то неизвестных иностранных инвесторах, обещая им льготы и инвестиционных нянь, чем о внутреннем бизнесе, который вынужден выживать, беря кредиты под заоблачные проценты.

Он возмущен тем, что вместо понятной экономической стратегии ведущие политические силы навязывают споры на языковой или национальной почве, фактически отвлекая граждан от реальных проблем.

"Все эти годы нам рассказывали, в какую церковь ходить, кто из нас лучший украинец: из Восточной или из Западной Украины, из Одессы или из Львова. Тот, кто носит вышиванку, тот кто ее не носит. Но это все вбрасывается намеренно, чтобы рассорить нас, отвлечь от насущных дел. Наша же с вами задача - забыть о ссорах, забыть, кто какой национальности, в какую церковь ходит и из какой части Украины происходит. Ведь нам нужно развивать страну, чтобы заработала экономика, был сильный базис, чтобы люди имели работу и что принести домой", - подчеркнул он, обращаясь к сторонникам партии.

"Мы должны понять одно - все, кто проживают в нашей стране - украинцы, независимо от национальности, независимо от того, на каком языке мы разговариваем дома", - заявил лидер "ЗА Майбутнє".

Игорь Палица подчеркнул важность единения конструктивных сил ради построения эффективной самодостаточной экономики, которая не будет просто сырьевым придатком Европы и обслуживать интересы граждан, а не МВФ или других подобных структур. Он призвал развивать отечественное производство, возвращая страны славу развитой промышленной державы. И уже имея мощную экономику поднимать социальную сферу, медицину, образование.

В политсиле отмечают, что именно с этой целью была создана партия "ЗА Майбутнє". Она начинает она свой путь по местным выборам. Чтобы из общин, из регионов выстраивать новую систему власти, которая будет способна решить острые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

"Наша задача победить на этих выборах, наша задача победить на выборах в следующую Верховную Раду и передать реальные полномочия на места. Чтобы мэр Ровно не удивлялся, когда у него выросла высотка в 20 этажей, потому что кто-то в Киеве за взятку дал разрешение. Чтобы в города были рычаги влияния на эти процессы, чтобы люди на местах больше не были заложниками неэффективной власти в Киеве", - подчеркнул Игорь Палица, обращаясь к аудитории.

Делать это политсила собирается с помощью команды профессионалов и патриотов, которая сейчас собралась в партии "ЗА Майбутнє". Там настроены достичь озвученной цели - изменить страну и изменить к лучшему жизнь каждого украинца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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