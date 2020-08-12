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Ігор Палиця закликав перестати з’ясовувати стосунки й будувати країну для всіх громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна потребує компетентного управління. Непрофесійні, авантюрні рішення влади лише загострюють наявні проблеми. Політики вкидають гасла, які роз’єднують країну, відволікають від важливих питань. Це згубний підхід, який руйнує громади та країну. Про це сьогодні говорили на форумі прихильників партії "ЗА Майбутнє" на Рівненщині, у якому взяв участь лідер партії Ігор Палиця, повідомляє пресслужба політсили, передає УНН.

Палиця розкритикував політику, яку проводить нинішня влада. Урядовці, на його думку, більше турбуються про якихось невідомих іноземних інвесторів, обіцяючи їм пільги та інвестиційних нянь, аніж про внутрішній бізнес, який змушений виживати, беручи кредити під захмарні відсотки.

Він обурений тим, що замість зрозумілої економічної стратегії провідні політичні сили нав’язують суперечки на мовному або національному ґрунті, фактично відволікаючи громадян від реальних проблем.

"Всі ці роки нам розказували, в яку церкву ходити, хто із нас кращий українець: зі Східної чи із Західної України, з Одеси чи зі Львова. Той, хто носить вишиванку, чи той хто її не носить. Але це все вкидається навмисно, аби розсварити нас, відволікти від нагальних справ. Наше ж з вами завдання - забути про сварки, забути, хто якої національності, в яку церкву ходить та з якої частини України походить. Адже нам потрібно розвивати країну, щоб запрацювала економіка, був сильний базис, аби люди мали роботу й що принести додому", - наголосив він, звертаючись до прихильників партії.

"Ми маємо зрозуміти одне - всі, хто проживають в нашій країні – українці, незалежно від національності, незалежно від того, якою мовою ми розмовляємо вдома", - заявив лідер "ЗА Майбутнє".

Ігор Палиця наголосив на важливості єднання конструктивних сил заради побудови ефективної самодостатньої економіки, яка не буде просто сировинним придатком Європи й обслуговуватиме інтереси громадян, а не МВФ чи інших подібних структур. Він закликав розвивати вітчизняне виробництво, повертаючи країни славу розвинутої промислової держави. І вже маючи потужну економіку підіймати соціальну сферу, медицину, освіту.

У політсилі наголошують, що саме з цією метою була створена партія "ЗА Майбутнє". Вона починає вона свій шлях з місцевих виборів. Аби з громад, з регіонів вибудовувати нову систему влади, яка буде здатна вирішити гострі проблеми, з якими стикається Україна.

"Наше завдання перемогти на цих виборах, наше завдання перемогти на виборах до наступної Верховної Ради й передати реальні повноваження на місця. Щоб мер Рівного не дивувався, коли в нього виросла висотка у 20 поверхів, бо хтось у Києві за хабар дав дозвіл. Щоб у міста були важелі впливу на ці процеси, щоб люди на місцях більше не були заручниками неефективної влади у Києві", - наголосив Ігор Палиця, звертаючись до аудиторії.

Робити це політсила збирається за допомогою команди професіоналів та патріотів, яка зараз зібралася у партії "ЗА Майбутнє". Там налаштовані досягти озвученої мети – змінити країну й змінити на краще життя кожного українця.

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