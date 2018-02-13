Игорь Луценко: Саакашвили вывезли в Польшу чартером компании Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Лидера “Движения новых сил” Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который якобы принадлежит оффшорной компании, являющейся собственностью президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление народного депутата от фракции “Батькивщина” Игоря Луценко, которое тот разместил на своей Facebook-странице.
“Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко”, - написал Луценко.
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В свою очередь в администрации президента опровергают информацию о том, что чартерный самолет, которым вывезли из Украины в Польшу Михаила Саакашвили, якобы принадлежит оффшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.
“Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михаила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии — от своей Родины”, - написал Гаркавенко.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Политик был принят на территории Польши на основании заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины.