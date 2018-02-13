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Ігор Луценко: Саакашвілі вивезли до Польщі чартером компанії Порошенка

Ігор Луценко: Саакашвілі вивезли до Польщі чартером компанії Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лідера “Руху нових сил” Міхеіла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який нібито належить офшорній компанії, яка є власністю президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву народного депутата від фракції “Батьківщина” Ігоря Луценко, яке той розмістив на своїй Facebook-сторінці.

“Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I, бортовий номер UR-USA. Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку”, — написав Луценко.

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У свою чергу в Адміністрації президента спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Міхеїла Саакашвілі, нібито належить офшорній компанії, пов’язаної з президентом Петром Порошенко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

“Нардеп Ігор Луценко приписав Петру Порошенко літак, який депортував Міхеїла Саакашвілі в Польщу. Хочу офіційно повідомити і закликати журналістів перевіряти інформацію і не тиражувати цей примітивний фейк. Той літак настільки ж далекий від Порошенка, як екс-президент Грузії — від своєї Батьківщини”, — написав Гаркавенко.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до тієї країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Політик був прийнятий на території Польщі на підставі заяви про реадмісію, поданої Державною міграційною службою України.

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