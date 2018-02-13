Ігор Луценко: Саакашвілі вивезли до Польщі чартером компанії Порошенка

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лідера “Руху нових сил” Міхеіла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який нібито належить офшорній компанії, яка є власністю президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву народного депутата від фракції “Батьківщина” Ігоря Луценко, яке той розмістив на своїй Facebook-сторінці.