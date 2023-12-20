Игорь Кушнир уходит с должности главы "Киевгорстроя"
Киев • УНН
Игорь Кушнир подал в отставку с должности председателя правления и президента "Киевгорстроя".
Глава Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир заявил, что уходит с должности Председателя правления - президента компании после 12 лет работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Киевский городской совет принял отчет временной контрольной комиссии по вопросам проверки деятельности "Киевгорстроя". Считаю это окончательной точкой над "и", которая снимает любые вопросы относительно правомерности деятельности менеджмента и ситуации в Компании в целом.
Чтобы избежать манипуляций и пересудов, мною принято решение уйти с должности Председателя правления - президента "Киевгорстроя", которой я посвятил значительную часть своей жизни", - написал И. Кушнир.
Он отметил, что за 12 лет под его руководством "Киевгорстроем" построено почти 4 млн кв.м недвижимости. На сегодняшний день строительный задел составляет 2,2 млн. кв. метров. Компанией выплачено 210 млн грн дивидендов, бесплатно передано на баланс города инженерных сетей на сумму почти 600 млн грн, уплачено городу более 330 млн грн налогов.
"Также мы поддержали инвесторов "Укрбуда". Было принято почти 800 тыс. кв. метров недостроев и на сегодня уже передано инвесторам почти 400 тыс. кв. метров достроенного жилья", - отметил Игорь Кушнир.
С началом полномасштабного вторжения на рынке недвижимости почти исчез спрос. "Киевгорстрой" не стал исключением, продаж практически не было. В связи с этим, Компания была вынуждена безрезультатно просить финансовой поддержки у города, Кабмина, других учреждений. После этого Наблюдательным советом было назначено проведение аудита "Киевгорстроя".
"Была детально изучена деятельность "Киевгорстроя" за последние три кризисных года. Не установлено никаких злоупотреблений со стороны руководства Компании и меня лично. Подтверждено, что Компания функционировала должным образом до появления внешних факторов, которые существенно повлияли не только на нас, но и на весь рынок. В выводах аудита были озвучены четкие предложения по выходу из сложившейся ситуации. Считаю, воплощение этих предложений позволит Компании выполнить взятые на себя обязательства, а инвесторы получат свое жилье и не станут заложниками ситуации", - отметил Кушнир.
Напомним
Недавно был завершен аудит "Киевгорстроя". В результате анализа независимыми аудиторами финансово-хозяйственного состояния "Киевгорстроя" не выявлено признаков действий по доведению предприятия до банкротства или сокрытия факта устойчивой финансовой несостоятельности.
17 ноября Комиссией был утвержден промежуточный отчет с рекомендациями и предложениями по дальнейшей работе "Киевгорстрой", среди которых осуществление закупки квартир в Компании, рассмотрение возможности выделения финансового займа или докапитализации компании. Также ТКК рекомендовала Киевскому городскому совету обратиться в Кабинет Министров Украины относительно компенсации "Киевгорстрою" суммарного запланированного ущерба, связанного с достройкой проектов строительной корпорации "Укрбуд" в сумме 2,28 млрд грн.
Позже Председатель наблюдательного совета Компании подчеркнул, что результатами независимой аудиторской проверки установлено, что "Киевгорстрой" функционировал должным образом до появления внешних факторов, которые существенно повлияли на результаты его деятельности (в частности COVID-19, полномасштабная война, фактор "Укрбуда"). И отметил, что город будет активно участвовать в восстановлении работы Компании.
Игорь Кушнир уходит с должности главы "Киевгорстроя"
Игорь Кушнир подал в отставку с должности председателя правления и президента "Киевгорстроя".
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