«Иди к черту, Shell»: более 100 протестующих штурмуют ежегодное собрание акционеров нефтегазового гиганта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Британский нефтегазовый гигант Shell столкнулся с бурными акциями протестов, экологические протестующие выступили против его обещаний бороться с выбросами углерода, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Группы давления, в частности Greenpeace, Fossil Free London, Neon и Tipping Point, провели демонстрацию во время ежегодного общего собрания Shell в Лондоне.
По словам Fossil Free London, более 100 активистов прервали вступительное слово исполнительного директора Ваэля Савана, а другие пытались занять сцену.
«Закройте Shell», — скандировали протестующие, прерывая речи Маккензи и других членов правления.
Другая группа протестующих пела: «Иди в ад Shell и не возвращайся больше, больше, больше, больше, больше» под мелодию «Hit the Road Jack» Рэя Чарльза.
Сообщается, что десятки протестующих были выведены с места происшествия членами службы безопасности группы.
Группа акционеров-активистов Follow This представила резолюцию, призывающую Shell усилить свои амбиции по борьбе с изменением климата. Документ поддержала одна пятая часть акционеров.
«Недовольство акционеров резолюцией об усилении борьбы с изменением климата демонстрирует то, что 20 процентов поддержали и значительное количество акционеров воздержалась от голосования, несмотря на негативную рекомендацию правления», — сказал основатель Follow This Марк ван Баал.
Дополнение
Глава Shell Эндрю Маккензи ранее утверждал, что резолюция «ослабит» бизнес, уменьшив «способность компании помогать миру».
Общее собрание компаний во вторник состоялось после того, как компания Shell опубликовала информацию о резком скачке прибыли в первом квартале из-за роста цен на нефть, что отражает высокие прибыли конкурентов BP, Chevron, ExxonMobil и TotalEnergies.
Углеродно-интенсивный сектор столкнулся с жесткой критикой со стороны зеленого лобби из-за планов отказаться от грязного ископаемого топлива на более чистые возобновляемые источники энергии.
Активисты резко критиковали Shell за ее цель достичь чистого нулевого выброса углекислого газа к 2050 году, обвиняя ее в «зеленом промывании» или рекламе своей деятельности как экологически безопасной.
Ранее в этом месяце Shell сообщила, что прибыль после налогообложения выросла на 22 процента до 8,7 миллиарда долларов за три месяца до марта по сравнению с годом ранее.