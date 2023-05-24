«Іди до біса, Shell»: понад 100 протестувальників штурмують щорічні збори акціонерів нафтогазового гіганта
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Британський нафтогазовий гігант Shell зіткнувся з бурхливими акціями протестів, екологічні протестувальники виступили проти його обіцянок боротися з викидами вуглецю, повідомляє AFP, пише УНН.
Деталі
Групи тиску, зокрема Greenpeace, Fossil Free London, Neon і Tipping Point, провели демонстрацію під час щорічних загальних зборів Shell у Лондоні.
За словами Fossil Free London, понад 100 активістів перервали вступне слово виконавчого директора Ваеля Савана, а інші намагалися зайняти сцену.
«Закрийте Shell», — скандували протестувальники, перериваючи промови Маккензі та інших членів правління.
Інша група протестувальників співала: «Іди в пекло Shell і не повертайся більше, більше, більше, більше» під мелодію «Hit the Road Jack» Рея Чарльза.
Повідомляється, що десятки протестувальників були виведені з місця події членами служби безпеки групи.
Група акціонерів-активістів Follow This представила резолюцію, яка закликає Shell посилити свої амбіції щодо боротьби зі зміною клімату. Документ підтримала одна п’ята частина акціонерів.
«Невдоволення акціонерів резолюцією про посилення боротьби зі зміною клімату демонструє те, що 20 відсотків підтримали та значна кількість акціонерів утрималась від голосування, попри негативну рекомендацію правління», — сказав засновник Follow This Марк ван Баал.
Доповнення
Голова Shell Ендрю Маккензі раніше стверджував, що резолюція «послабить» бізнес, зменшивши «здатність компанії допомагати світу».
Загальні збори компаній у вівторок відбулися після того, як компанія Shell опублікувала інформацію про різкий стрибок прибутку в першому кварталі через зростання цін на нафту, що віддзеркалює високі прибутки конкурентів BP, Chevron, ExxonMobil і TotalEnergies.
Вуглецево-інтенсивний сектор зіткнувся з жорсткою критикою з боку зеленого лобі через плани відмовитися від брудного викопного палива на більш чисті відновлювані джерела енергії.
Активісти різко критикували Shell за її мету досягти чистого нульового викиду вуглекислого газу до 2050 року, звинувачуючи її в «зеленому промиванні» або рекламі своєї діяльності як екологічно безпечної.
Раніше цього місяця Shell повідомила, що прибуток після оподаткування зріс на 22 відсотки до 8,7 мільярда доларів за три місяці до березня порівняно з роком раніше.