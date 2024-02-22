Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты
Киев • УНН
Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с предложением перебрать на город все полномочия по охране памятников архитектуры. Однако, по мнению специалистов, это противоречит действующему законодательству, передает УНН.
Детали
На сегодня полномочия охранять памятники архитектуры как местного, так и государственного значения имеет исключительно КМУ, а именно - Министерство культуры Украины, комментирует заслуженный архитектор Украины Наталья Штербуль. Хотя раньше памятники архитектуры местного значения были "под охраной" областных исполкомов, добавляет она.
"Законодательством предусмотрено формирование реестра памятников архитектуры, этим занимается Минкульт. Есть большое количество памятников, которые уже взяты под охрану, есть решение включения исторического центра города Одесса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО...
Сегодня ничего не надо делать нового - достаточно осуществлять мероприятия по сохранению памятников архитектуры.
Ведь тема сохранения культурного наследия какая-то спекулятивная. Возле нее много разговоров, но, к сожалению, нет объективно положительных действий для их сохранения", - комментирует она.
Похожего мнения бывший глава городского управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков.
"Труханов - это городской голова, а не глава одесского региона. Объекты культурного наследия находятся под охраной государства, а не Труханова или облгосадминистрации.
Согласно Закону Украины об охране культурного наследия, соответствующие полномочия имеют органы местного самоуправления, органы областного уровня и Минкульт. Поэтому, участие в охране объектов культурного наследия должны принимать все.
Ведь это - наиболее ценная застройка.
Напомню, что в 2023 году исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому памятники архитектуры Одессы и так под охраной, при чем здесь Труханов?" - добавил он.
Напомним, в прошлом году строители частично разрушили памятник архитектуры - имение Гавсевича. Владелец здания "Универсал Директ" вместо противоаварийных работ уничтожил все, кроме фасада. Компанию-нарушителя Одесская обладминистрация оштрафовала за нарушение режима использования памятника, а также обязала вернуть здание в первоначальный вид.
Сейчас та же история со зданием по ул. Гоголя, 11 в Одессе. На ООО "Хилл инвест" собственником здания - Одесским городским советом возложено обязательство осуществления ремонтно-реставрационных работ. Компания хочет приспособить здание под современные нужды, как пишут СМИ, сделать там отель. Впрочем, документы от компании, как будет выглядеть фасад здания после такого обустройства, по информации обладминистрации, отсутствуют, поэтому работы приостановлены.
Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты
Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.
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