Ідею Труханова віддати йому "під охорону" памʼятки архітектури Одеси не підтримали фахівці

Мер Одеси Геннадій Труханов виступив з пропозицією перебрати на місто усі повноваження щодо охорони пам'яток архітектури. Однак, на думку фахівців, це протирічить чинному законодавству, передає УНН.

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На сьогодні повноваження охороняти пам’ятки архітектури як місцевого, так і державного значення має виключно КМУ, а саме – Міністерство культури України, коментує заслужений архітектор України Наталія Штербуль. Хоча раніше пам’ятки архітектури місцевого значення були "під охороною" обласних виконкомів, додає вона.

"Законодавством передбачене формування реєстру пам’яток архітектури, цим займається Мінкульт. Є велика кількість пам’яток, які вже взяті під охорону, є рішення включення історичний центр міста Одеса до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО...

Сьогодні нічого не треба робити нового – достатьо здійснювати заходи щодо збереження пам’яток архітектури.

Адже тема збереження культурної спадщини якась спекулятивна. Біля неї багато розмов, але, на жаль, немає об’єктивно позитивних дій для їх збереження", - коментує вона.

Схожої думки колишній голова міського управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Володимир Мещеряков.

"Труханов – це міський голова, а не голова одеського регіону. Об’єкти культурної спадщини знаходяться під охороною держави, а не Труханова чи облдержадміністрації.

Відповідно до Закону України про охорону культурної спадщини, відповідні повноваження мають органи місцевого самоврядування, органи обласного рівня та Мінкульт. Тож, участь в охороні об’єктів культурної спадщини мають брати всі.

Адже це - найбільш цінна забудова.

Нагадаю, що в 2023 році історичний центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож пам'ятки архітектури Одеси і так під охороною, до чого тут Труханов?" - додав він.

Нагадаємо, минулого року будівельники частково зруйнували пам’ятку архітектури — маєток Гавсевича. Власник будівлі "Універсал Дірект" замість протиаварійних робіт знищив все, окрім фасаду. Компанію-порушника Одеська обладміністрація оштрафувала за порушення режиму використання пам'ятки, а також зобовʼязала повернути будівлю у первісний вигляд.

Зараз та сама історія з будівлею по вул. Гоголя, 11 в Одесі. На ТОВ "Хілл інвест" власником будівлі – Одеською міською радою покладено зобовʼязання здійснення ремонтно-реставраційних робіт. Компанія хоче пристосувати будівлю під сучасні потреби, як пишуть ЗМІ, зробити там готель. Втім документи від компанії, як буде виглядати фасад будівлі після такого облаштування, за інформацією обладміністрації, відсутні, тож роботи припинені.