Идентифицирована жертва удара КАБом по Харькову: погибла 94-летняя женщина
Киев • УНН
ДНК-исследование подтвердило гибель 94-летней женщины в результате авиаудара по Харькову 15 сентября. Всего пострадали 43 человека, среди них четверо детей.
ДНК-исследование подтвердило, что в результате авиационного удара по Харькову 15 сентября погибла 94-летняя женщина, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Благодаря проведенному ДНК-исследованию подтверждено, что погибший человек - это 94-летняя женщина
Дополнение
По словам председателя ОВА Олега Синегубова, 14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них - двое детей, один в тяжелом состоянии.
Также 70-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.
Напомним
Тело женщины нашли на 9-м этаже во время поисковых работ.
В Харькове в результате обстрела пострадали 43 человека, среди них четверо детей в возрасте 1, 4, 12 и 13 лет.