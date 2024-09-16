Идентифицирована жертва удара КАБом по Харькову: погибла 94-летняя женщина

ДНК-исследование подтвердило, что в результате авиационного удара по Харькову 15 сентября погибла 94-летняя женщина, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Благодаря проведенному ДНК-исследованию подтверждено, что погибший человек - это 94-летняя женщина - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Дополнение

По словам председателя ОВА Олега Синегубова, 14 травмированных в результате обстрела Харькова госпитализировали в медучреждения. Среди них - двое детей, один в тяжелом состоянии.

Также 70-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Напомним

Тело женщины нашли на 9-м этаже во время поисковых работ.

В Харькове в результате обстрела пострадали 43 человека, среди них четверо детей в возрасте 1, 4, 12 и 13 лет.