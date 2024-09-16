Ідентифіковано жертву удару КАБом по Харкову: загинула 94-річна жінка
Київ • УНН
ДНК-дослідження підтвердило загибель 94-річної жінки внаслідок авіаудару по Харкову 15 вересня. Всього постраждали 43 людини, серед них четверо дітей.
ДНК-дослідження підтвердило, що внаслідок авіаційного удару по Харкову 15 вересня загинула 94-річна жінка, повідомили в понеділок у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Завдяки проведеному ДНК-дослідженню підтверджено, що загибла особа – це 94-річна жінка
Доповнення
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, 14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані.
Також 70-річний чоловік перебуває у важкому стані в лікарні. Йому надається вся необхідна меддопомога.
Нагадаємо
Тіло жінки знайшли на 9-му поверсі під час пошукових робіт.
У Харкові внаслідок обстрілу постраждали 43 людини, серед них четверо дітей віком 1, 4, 12 і 13 років.