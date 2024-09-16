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Ідентифіковано жертву удару КАБом по Харкову: загинула 94-річна жінка

Київ • УНН

 • 25878 перегляди

ДНК-дослідження підтвердило загибель 94-річної жінки внаслідок авіаудару по Харкову 15 вересня. Всього постраждали 43 людини, серед них четверо дітей.

ДНК-дослідження підтвердило, що внаслідок авіаційного удару по Харкову 15 вересня загинула 94-річна жінка, повідомили в понеділок у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Завдяки проведеному ДНК-дослідженню підтверджено, що загибла особа – це 94-річна жінка

- йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram.

Доповнення

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, 14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов. Серед них — двоє дітей, один у важкому стані.

Також 70-річний чоловік перебуває у важкому стані в лікарні. Йому надається вся необхідна меддопомога.

Нагадаємо 

Тіло жінки знайшли на 9-му поверсі під час пошукових робіт.

У Харкові внаслідок обстрілу постраждали 43 людини, серед них четверо дітей віком 1, 4, 12 і 13 років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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