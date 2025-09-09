Результаты круглого стола "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины"
5 сентября 2025 года состоялся круглый стол "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины". Мероприятие организовано для обсуждения учета статуса ветеранов в уголовном процессе и обеспечения их прав.
5 сентября 2025 года в Украинском доме состоялся круглый стол "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины", организованный общественной организацией "Фундация Л.И.И.Д." при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Международного фонда "Відродження", передает УНН.
Мероприятие проведено с целью профессионального диалога между ключевыми органами, которые причастны к системе правосудия, относительно чрезвычайно актуального вопроса: идентификации ветеранов в уголовном процессе. Это важный вопрос для защиты прав ветеранов, которые попадают в поле зрения правоохранительных и судебных органов.
Ведь своевременная идентификация статуса ветерана направлена на учет его статуса и основных потребностей без дискриминации. Это является ключом к обеспечению права человека, который воевал, на справедливое рассмотрение дела и доступ к реабилитационным механизмам. Это залог того, что общество не оставляет своих защитников наедине с системой, которая не всегда способна учесть травматический военный опыт или последствия ПТСР, зависимостей или других невидимых ран.
Фонд Л.И.И.Д. выразил свое убеждение, основанное на международной практике: карательная функция должна уступить реабилитационной – судопроизводство должно учитывать тяжелый опыт ветеранов.
Именно поэтому к содержательной дискуссии были приглашены представители различных институций, чтобы совместно выработать эффективные подходы к решению злободневной проблемы.
На мероприятии Фонд Л.И.И.Д. представил результаты своих исследований на указанную тему, после чего состоялось обсуждение вопроса представителями ключевых органов. В ходе дискуссии участники высказали свое мнение и вместе была выработана стратегия дальнейших шагов для совершенствования системы идентификации ветеранов в правосудии.
