15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
9 сентября, 07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
15:59
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:10
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 07:01
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 58519 просмотра
Результаты круглого стола "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины"

Киев • УНН

 • 248 просмотра

5 сентября 2025 года состоялся круглый стол "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины". Мероприятие организовано для обсуждения учета статуса ветеранов в уголовном процессе и обеспечения их прав.

Результаты круглого стола "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины"

5 сентября 2025 года в Украинском доме состоялся круглый стол "Идентификация ветеранов в системе правосудия: вызовы и возможности для Украины", организованный общественной организацией "Фундация Л.И.И.Д." при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Международного фонда "Відродження", передает УНН.

Мероприятие проведено с целью профессионального диалога между ключевыми органами, которые причастны к системе правосудия, относительно чрезвычайно актуального вопроса: идентификации ветеранов в уголовном процессе. Это важный вопрос для защиты прав ветеранов, которые попадают в поле зрения правоохранительных и судебных органов.

Ведь своевременная идентификация статуса ветерана направлена на учет его статуса и основных потребностей без дискриминации. Это является ключом к обеспечению права человека, который воевал, на справедливое рассмотрение дела и доступ к реабилитационным механизмам. Это залог того, что общество не оставляет своих защитников наедине с системой, которая не всегда способна учесть травматический военный опыт или последствия ПТСР, зависимостей или других невидимых ран.

Фонд Л.И.И.Д. выразил свое убеждение, основанное на международной практике: карательная функция должна уступить реабилитационной – судопроизводство должно учитывать тяжелый опыт ветеранов.

Именно поэтому к содержательной дискуссии были приглашены представители различных институций, чтобы совместно выработать эффективные подходы к решению злободневной проблемы.

На мероприятии Фонд Л.И.И.Д. представил результаты своих исследований на указанную тему, после чего состоялось обсуждение вопроса представителями ключевых органов. В ходе дискуссии участники высказали свое мнение и вместе была выработана стратегия дальнейших шагов для совершенствования системы идентификации ветеранов в правосудии.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда "Відродження". Материал освещает позицию авторов и не обязательно отражает позицию Международного фонда "Відродження".

Антонина Туманова

