Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 33958 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
9 вересня, 07:10 • 60162 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:01 • 53374 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 33591 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29198 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27995 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39925 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 58268 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29323 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Результати круглого столу "Ідентифікація ветеранів у системі правосудия: виклики та можливості для України"

Київ • УНН

 • 58 перегляди

5 вересня 2025 року відбувся круглий стіл "Ідентифікація ветеранів у системі правосуддя: виклики та можливості для України". Захід організовано для обговорення врахування статусу ветеранів у кримінальному процесі та забезпечення їхніх прав.

Результати круглого столу "Ідентифікація ветеранів у системі правосудия: виклики та можливості для України"

5 вересня 2025 року в Українському домі відбувся круглий стіл "Ідентифікація ветеранів у системі правосуддя: виклики та можливості для України", організований громадською організацією "Фундація Л.І.І.Д." за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Міжнародного фонду "Відродження", передає УНН.

Захід проведений з метою фахового діалогу між ключовими органами, які дотичні до системи правосуддя, щодо надзвичайно актуального питання: ідентифікації ветеранів у кримінальному процесі. Це важливе питання для захисту прав ветеранів, які потрапляють до поля зору правоохоронних і судових органів.

Адже вчасна ідентифікація статусу ветерана спрямована на врахування його статусу та основних потреб без дискримінації. Це є ключем до забезпечення права людини, яка воювала, на справедливий розгляд справи та доступ до реабілітаційних механізмів. Є запорукою того, що суспільство не залишає своїх захисників наодинці з системою, яка не завжди здатна врахувати травматичний воєнний досвід чи наслідки ПТСР, залежностей чи інших невидимих ран.

Фундація Л.І.І.Д. висвітлила власне переконання, що ґрунтується на міжнародній практиці: каральна функція має поступитися реабілітаційній – судочинство повинно враховувати важкий досвід ветеранів.

Саме тому до змістовної дискусії були запрошені представники різних інституцій, щоб спільно виробити ефективні підходи до розв’язання злободенної проблеми.

На заході Фундація Л.І.І.Д. презентувала результати своїх досліджень на зазначену тему, після чого відбулося обговорення питання представниками ключових органів. В ході дискусії учасники висловили свою думку і разом була вироблена стратегія подальших кроків для вдосконалення системи ідентифікації ветеранів у правосудді.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Матеріал висвітлює позицію авторів і не обовʼязково відбиває позицію Міжнародного фонду "Відродження".

Антоніна Туманова

