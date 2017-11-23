Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

В матче 5-го тура грвого этапа Лиги чемпионов, 35-летний нападающий вышел в составе МЮ в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом Ибрагимович стал первым футболистом, который сыграл в матчах элитного турнира в составе семи различных футбольных клубов.

Ранее форвард выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и "ПСЖ".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в нынешней Лиге чемпионов.