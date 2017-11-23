Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 52096 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 32020 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 43961 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55206 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109681 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113154 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137742 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113302 просмотра

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Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович стал автором уникального рекорда Лиги чемпионов, передает УНН.

В матче 5-го тура грвого этапа Лиги чемпионов, 35-летний нападающий вышел в составе МЮ в самом престижном европейском клубном турнире. Таким образом Ибрагимович стал первым футболистом, который сыграл в матчах элитного турнира в составе семи различных футбольных клубов.

Ранее форвард выступал за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и "ПСЖ".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в нынешней Лиге чемпионов.

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