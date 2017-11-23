Ібрагімович встановив рекорд Ліги чемпіонів

У матчі 5-го туру грвого етапу Ліги чемпіонів, 35-річний нападник вийшов у складі МЮ в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Таким чином Ібрагімовіч став першим футболістом, який зіграв в матчах елітного турніру в складі семи різних футбольних клубів.

Раніше форвард виступав за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан" та "ПСЖ".

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" зазнав першої поразки в нинішній Лізі чемпіонів.