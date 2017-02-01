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И.Шурма: диверсифицированное финансирование системы здравоохранения нужно легализировать

И.Шурма: диверсифицированное финансирование системы здравоохранения нужно легализировать

Киев • УНН

 • 12420 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Забота о своих гражданах - главная задача государства. Украина переживает времена, когда бюджетных средств для надлежащего финансирования системы здравоохранения крайне не хватает. И если частный сектор протягивает руку помощи и принимает на себя хотя бы частично функции государства - это нужно приветствовать и всячески поддерживать. Такое мнение в комментарии УНН высказал член Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат Игорь Шурма.

По словам политика, сегодня нужно легализировать диверсифицированное финансирование системы здравоохранения.

"Учитывая тот факт, что у нас до сих пор не принят закон об общеобязательном государственном страховании, мы сегодня должны вести разговор о необходимости легализации диверсифицированного финансирования системы здравоохранения. То есть, кроме бюджета мы должны открыть все пути для тех людей, которые хотят вложить любой ресурс на развитие системы здравоохранения. Я лично стою на стороне полного содействия и поддержки представителей бизнеса, которые пытаются внести свой вклад в развитие системы здравоохранения ", - сказал И.Шурма.

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Кроме того, нардеп отметил, что однозначно нужно поддерживать какие - либо инициативы представителей социально-ответственного бизнеса.

"Представители бизнеса могут делать определенные благотворительные взносы, проводить благотворительные акции, или любые другие комплексы мероприятий: лечить людей, частично предоставлять бесплатные консультации и тому подобное. За любые такого рода инициативы бизнеса нужно говорить: "Спасибо". Ведь бизнес, главной целью которого является зарабатывать деньги - в таких случаях безвозвратно помогает и заботится о гражданах. Искреннее желание делать это   просто за доброе слово для людей заслуживает уважения ", - подчеркнул И.Шурма.

Как сообщал УНН, в Киеве есть больницы, предоставляющих пациентам первичную консультацию у врача на бесплатной основе .

В частности, МЦ "Клиника Спиженко" в прошлом году предоставил  более двух тысяч бесплатных консультаций больным .

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