И.Шурма: диверсифицированное финансирование системы здравоохранения нужно легализировать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Забота о своих гражданах - главная задача государства. Украина переживает времена, когда бюджетных средств для надлежащего финансирования системы здравоохранения крайне не хватает. И если частный сектор протягивает руку помощи и принимает на себя хотя бы частично функции государства - это нужно приветствовать и всячески поддерживать. Такое мнение в комментарии УНН высказал член Комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат Игорь Шурма.
По словам политика, сегодня нужно легализировать диверсифицированное финансирование системы здравоохранения.
"Учитывая тот факт, что у нас до сих пор не принят закон об общеобязательном государственном страховании, мы сегодня должны вести разговор о необходимости легализации диверсифицированного финансирования системы здравоохранения. То есть, кроме бюджета мы должны открыть все пути для тех людей, которые хотят вложить любой ресурс на развитие системы здравоохранения. Я лично стою на стороне полного содействия и поддержки представителей бизнеса, которые пытаются внести свой вклад в развитие системы здравоохранения ", - сказал И.Шурма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатные консультации в частных больницах - это реализация мировых стандартов медпомощи
Кроме того, нардеп отметил, что однозначно нужно поддерживать какие - либо инициативы представителей социально-ответственного бизнеса.
"Представители бизнеса могут делать определенные благотворительные взносы, проводить благотворительные акции, или любые другие комплексы мероприятий: лечить людей, частично предоставлять бесплатные консультации и тому подобное. За любые такого рода инициативы бизнеса нужно говорить: "Спасибо". Ведь бизнес, главной целью которого является зарабатывать деньги - в таких случаях безвозвратно помогает и заботится о гражданах. Искреннее желание делать это просто за доброе слово для людей заслуживает уважения ", - подчеркнул И.Шурма.
Как сообщал УНН, в Киеве есть больницы, предоставляющих пациентам первичную консультацию у врача на бесплатной основе .
В частности, МЦ "Клиника Спиженко" в прошлом году предоставил более двух тысяч бесплатных консультаций больным .