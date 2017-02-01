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І.Шурма: диверсифіковане фінансування системи охорони здоров’я потрібно легалізовувати

І.Шурма: диверсифіковане фінансування системи охорони здоров’я потрібно легалізовувати

Київ • УНН

 • 12421 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Турбота про своїх громадян – найголовніше завдання держави. Україна переживає часи, коли бюджетних коштів для належного фінансування системи охорони здоров’я вкрай не вистачає. І якщо приватний сектор простягає руку допомоги і переймає на себе хоча б частково функції держави – це потрібно вітати і всіляко підтримувати. Таку думку у коментарі УНН висловив член Комітету ВР з питань охорони здоров'я, народний депутат Ігор Шурма.

За словами політика, сьогодні потрібно легалізовувати диверсифіковане фінансування системи охорони здоров’я.

“Враховуючи той факт, що у нас досі не прийнятий закон про загальнообов’язкове державне страхування, ми сьогодні повинні вести розмову про необхідність легалізації диверсифікованого фінансування системи охорони здоров’я. Тобто, крім бюджету ми повинні відкрити всі шляхи для тих людей, які хочуть вкласти будь-який ресурс на розвиток системи охорони здоров’я. Я особисто стою на стороні повного сприяння і підтримки представників бізнесу, які намагаються зробити свій внесок у розвиток системи охорони здоров’я", - сказав І.Шурма.

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Окрім того, нардеп зауважив, що однозначно потрібно підтримувати будь — які ініціативи представників соціально-відповідального бізнесу.

“Представники бізнесу можуть робити певні благодійні внески, чи проводити благодійні акції, чи будь які інші комплекси заходів: лікувати людей, частково надавати безкоштовні консультації, тощо. За будь-які такого роду ініціативи бізнесу потрібно говорити: "Дякую". Адже бізнес, головною метою якого є заробляти гроші — у таких випадках безповоротно допомагає і турбується про громадян. Щире бажання робити це для просто за добре слово для людей заслуговую поваги”, — наголосив І.Шурма.

Як повідомляв УНН, у Києві є лікарні, що надають пацієнтам первинну консультацію у лікаря на безплатній основі.

Зокрема, МЦ “Клініка Спіженко” минулого року надала більше двох тисяч безкоштовних консультацій хворим.

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