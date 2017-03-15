И.Касильяс установил рекорд по количеству матчей в еврокубках

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121476 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180597 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131743 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125806 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118042 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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И.Касильяс установил рекорд по количеству матчей в еврокубках

И.Касильяс установил рекорд по количеству матчей в еврокубках

Киев  •  УНН

 • 10654 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Вратарь "Порту" Икер Касильяс опередил Паоло Мальдини в списке футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в еврокубках, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Данное достижение, а именно 175 сыгранных матчей, испанскому голкиперу удалось оформить в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:1).

Отмечается, что прежде чем покинуть "Реал" в 2015 году, И.Касильяс успел сыграть 157 еврокубковых матчей. Еще 18 игр 35-летний вратарь занес в свой актив в форме "Порту".

Среди действующих игроков ближе всех к рекорду И.Касильяса по количеству матчей в еврокубках находятся Хави (173), Джанлуиджи Буффон (146) и Криштиану Роналду (142).

Заметим, что на пару с Дж.Буффоном испанец возглавляет список рекордсменов по количеству матчей за европейские сборные - их у двух великих вратарей набралось по 167.

Напомним, что "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл по сумме двух матчей "Ювентусу" и покинул турнир.

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