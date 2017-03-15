И.Касильяс установил рекорд по количеству матчей в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вратарь "Порту" Икер Касильяс опередил Паоло Мальдини в списке футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в еврокубках, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Данное достижение, а именно 175 сыгранных матчей, испанскому голкиперу удалось оформить в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:1).
Отмечается, что прежде чем покинуть "Реал" в 2015 году, И.Касильяс успел сыграть 157 еврокубковых матчей. Еще 18 игр 35-летний вратарь занес в свой актив в форме "Порту".
Среди действующих игроков ближе всех к рекорду И.Касильяса по количеству матчей в еврокубках находятся Хави (173), Джанлуиджи Буффон (146) и Криштиану Роналду (142).
Заметим, что на пару с Дж.Буффоном испанец возглавляет список рекордсменов по количеству матчей за европейские сборные - их у двух великих вратарей набралось по 167.
Напомним, что "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл по сумме двух матчей "Ювентусу" и покинул турнир.