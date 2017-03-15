І.Касільяс встановив рекорд за кількістю поєдинків у єврокубках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Воротар "Порту" Ікер Касільяс випередив Паоло Мальдіні в списку футболістів, які провели найбільшу кількість матчів у єврокубках, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Дане досягнення, а саме 175 зіграних матчів, іспанському голкіперу вдало оформити у поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (0:1).
Зазначається, що перш ніж покинути "Реал" в 2015 році, І.Касільяс встиг відіграти 157 єврокубкових матчів. Ще 18 ігор 35-річний воротар заніс до свого активу в формі "Порту".
Серед діючих гравців найближче до рекорду І.Касільясу за кількістю матчів у єврокубках знаходяться Хаві (173), Джанлуїджі Буффон (146) і Кріштіану Роналду (142).
Зауважимо, що на пару з Дж.Буффоном іспанець очолює список рекордсменів за кількістю матчів за європейські збірні - їх у двох великих воротарів набралося по 167.
Нагадаємо, що "Порту" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів програв за сумою двох матчів "Ювентусу" і покинув турнір.