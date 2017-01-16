И.Геращенко: заседания всех подгрупп по Донбассу проходят "очень горячо"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Заседания всех рабочих подгрупп в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня в Минске проходят "очень горячо". Об этом сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Минске -8 и снег. Но на заседаниях всех групп - очень горячо и шквальный ветер, ураган, цунами, тайфун", - сообщила И.Геращенко.
При этом она не уточнила, что именно вызвало дискуссии на заседаниях.
Напомним, что встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске.