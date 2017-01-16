І.Геращенко: засідання усіх підгруп щодо Донбасу проходять "дуже гаряче"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Засідання усіх робочих підгруп у рамках тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні у Мінську проходять "дуже гаряче". Про це повідомила представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У Мінську - 8 і сніг. Але на засіданнях всіх груп - дуже гаряче і шквальний вітер, буревій, цунамі, тайфун", - повідомила І.Геращенко.
При цьому вона не уточнила, що саме викликало дискусії на засіданнях.
Нагадаємо, що зустріч контактної групи щодо Донбасу розпочалася у Мінську.