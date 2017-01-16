І.Геращенко: засідання усіх підгруп щодо Донбасу проходять "дуже гаряче"

"У Мінську - 8 і сніг. Але на засіданнях всіх груп - дуже гаряче і шквальний вітер, буревій, цунамі, тайфун", - повідомила І.Геращенко.

При цьому вона не уточнила, що саме викликало дискусії на засіданнях.

Нагадаємо, що зустріч контактної групи щодо Донбасу розпочалася у Мінську.