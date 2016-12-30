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И.Геращенко: идеи Г.Киссинджера по Крыму и Донбассу нереалистичны

И.Геращенко: идеи Г.Киссинджера по Крыму и Донбассу нереалистичны

Киев • УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко назвала идеи экс-госсекретаря США Генри Киссинджера относительно размена Крыма на Донбасс нереалистичными, а также подчеркнула, что политик забыл учесть позицию украинского народа. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"...спрашивали об отношении к позиции Киссинджера, относительно размена Крыма на Донбасс. При всем уважении к выдающемуся дипломатическому прошлому Генри Киссинджера, как и при всем уважении к В.Пинчуку, я не считаю эти идеи реалистичными. Они учли интересы США и РФ, Трампа и Путина, но забыли о ключевом - о позиции украинского народа", - отметила И.Геращенко.

Вместе с тем, она подчеркнула, что "народ не собирается капитулировать и отказываться от евроатлантической интеграции, чтобы успокоить Европу и РФ".

"Нас и не таким пугали последние 3 года, но не остановили. Да и, в конце концов, должен же хоть кто-то напоминать старой зажиточной Европе о принципах. А сегодня европейские принципы защищают украинские ребята на Донбассе. Именно они, а не кто другой, отстаивают сегодня выбор 42-миллионной страны, наш путь в НАТО и ЕС", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, на днях немецкое издание Bild сообщило, что Г.Киссинджер может стать "посредником" между новой администрацией США и Россией, как и разработать мастер-план по Украине для Д.Трампа. Как отметило издание, основная идея заключается в том, что "Россия гарантирует безопасность на востоке Украины и начинает постепенный выход оттуда. В свою очередь, "Запад не вмешивается в крымский вопрос".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала бы участие Г.Киссинджера в процессе налаживания отношений между РФ и США.

Украинские Национальные Новости

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