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І.Геращенко: ідеї Г.Кіссінджера щодо Криму та Донбасу нереалістичні

І.Геращенко: ідеї Г.Кіссінджера щодо Криму та Донбасу нереалістичні

Київ • УНН

 • 9840 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко назвала ідеї екс-держсекретаря США Генрі Кіссінджера щодо розміну Криму на Донбас нереалістичними, а також наголосила, що політик забув врахувати позицію українського народу. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"...запитували про ставлення до позиції Кіссінджера, щодо розміну Криму на Донбас. При всій повазі до видатного дипломатичного минулого Генрі Кіссінджера, як і при всій повазі до В.Пінчука, я не вважаю ці ідеї реалістичними. Вони врахували інтереси США і РФ, Трампа і Путіна, але забули про ключове - про позицію українського народу", - зазначила І.Геращенко.

Разом з тим, вона наголосила, що "народ не збирається капітулювати і відмовлятися від євроатлантичної інтеграції, аби заспокоїти Європу і РФ".

"Нас і не таким лякали останні 3 роки, але не зупинили. Та й, врешті решт, має ж хоч хтось нагадувати старій заможній Європі про принципи. А сьогодні європейські принципи захищають українські хлопці на Донбасі. Саме вони, а не будь хто інший, відстоюють сьогодні вибір 42-мільйонноі країни, наш шлях до НАТО і ЄС", - резюмувала І.Геращенко.

Нагадаємо, днями німецьке видання Bild повідомило, що Г.Кіссінджер може стати "посередником" між новою адміністрацією США і Росією, як і розробити майстер-план щодо України для Д.Трампа. Як зазначило видання, основна ідея полягає у тому, що "Росія гарантує безпеку на сході України і починає поступовий вихід звідти. У свою чергу, "Захід не втручається у кримське питання".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітала б участь Г.Кіссінджера у процесі налагоджуванні відносин між РФ і США.

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