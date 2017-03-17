И.Додон привез В.Путину несколько десятков бутылок вина из Молдовы

"Додон: У вас есть своя коллекция вин в Молдове еще с 2002 года. Несколько десятков бутылок я вам сегодня привез. Путин: Мое же мне привезли", - цитирует разговор президентов Д.Смирнов.

Додон: У вас есть своя коллекция вин в Молдове еще с 2002 года. Несколько десятков бутылок я вам сегодня привез.

Путин: Мое же мне привезли pic.twitter.com/LorOazyDrl

Как сообщал УНН, президент Молдовы выступил против рекомендаций чиновникам не ездить в РФ.