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І.Додон привіз В.Путіну кілька десятків пляшок вина з Молдови

І.Додон привіз В.Путіну кілька десятків пляшок вина з Молдови

Київ • УНН

 • 10042 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон привіз президентові РФ Володимиру Путіну кілька десятків пляшок вина. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.

“Додон: У вас є своя колекція вин у Молдові ще з 2002 року. Кілька десятків пляшок я вам сьогодні привіз. Путін: Моє ж мені привезли”, — цитує розмову президентів Д.Смирнов.

Додон: У вас есть своя коллекция вин в Молдове еще с 2002 года. Несколько десятков бутылок я вам сегодня привез.
Путин: Мое же мне привезли pic.twitter.com/LorOazyDrl

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 березня 2017 р.

Як повідомляв УНН, президент Молдови виступив проти рекомендацій чиновникам не їздити до РФ.

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