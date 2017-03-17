І.Додон привіз В.Путіну кілька десятків пляшок вина з Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон привіз президентові РФ Володимиру Путіну кілька десятків пляшок вина. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, передає УНН.
“Додон: У вас є своя колекція вин у Молдові ще з 2002 року. Кілька десятків пляшок я вам сьогодні привіз. Путін: Моє ж мені привезли”, — цитує розмову президентів Д.Смирнов.
Додон: У вас есть своя коллекция вин в Молдове еще с 2002 года. Несколько десятков бутылок я вам сегодня привез.
Путин: Мое же мне привезли pic.twitter.com/LorOazyDrl
Як повідомляв УНН, президент Молдови виступив проти рекомендацій чиновникам не їздити до РФ.