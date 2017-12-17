Hubble сделал снимок длительного слияния двух галактик

Космический объект NGC 5256, показанный на изображении, представляет собой пару галактик, которые находятся на завершающей стадии слияния. Эти галактики были замечены космическим телескопом Hubble. Два галактических ядра разделены примерно 13 тысячами световых лет, находясь на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли.

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Известно, что изображение собрано из новых данных, которые показывают, что пыль и газ, которые вращаются вокруг столкнувшихся галактик, стали еще более заметными. Снимок состоит из данных, собранных с помощью двух инструментов, установленных на телескопе Hubble: Advanced Camera for Surveys и Wide-Field Camera 3.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании.