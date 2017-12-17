Hubble сделал снимок длительного слияния двух галактик

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97135 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101652 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102016 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115935 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103168 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105717 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112606 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117222 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134756 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Hubble сделал снимок длительного слияния двух галактик

Hubble сделал снимок длительного слияния двух галактик

Киев  •  УНН

 • 12663 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Орбитальная обсерватория NASA установила как выглядит процесс слияния двух галактик. Издание Naked Science опубликовало зрелищное фото процесса слияния, передает УНН.

Космический объект NGC 5256, показанный на изображении, представляет собой пару галактик, которые находятся на завершающей стадии слияния. Эти галактики были замечены космическим телескопом Hubble. Два галактических ядра разделены примерно 13 тысячами световых лет, находясь на расстоянии около 350 миллионов световых лет от Земли.

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Известно, что изображение собрано из новых данных, которые показывают, что пыль и газ, которые вращаются вокруг  столкнувшихся галактик, стали еще более заметными. Снимок состоит из данных, собранных с помощью двух инструментов, установленных на телескопе Hubble: Advanced Camera for Surveys и Wide-Field Camera 3.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины и Канадское космическое агентство подписали Меморандум о взаимопонимании.

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