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Hubble зробив знімок тривалого злиття двох галактик

Hubble зробив знімок тривалого злиття двох галактик

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Орбітальна обсерваторія NASA встановила як виглядає процес злиття двох галактик. Видання Naked Science опублікувало видовищне фото процесу злиття, передає УНН

Космічний об’єкт NGC 5256, показаний на зображенні, являє собою пару галактик, які знаходяться на завершальній стадії злиття. Ці галактики були помічені космічним телескопом Hubble. Два галактичних ядра розділені приблизно 13 тисячами світлових років, знаходячись на відстані близько 350 мільйонів світлових років від Землі.

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Відомо, що зображення зібрано з нових даних, які демонструють, що пил і газ, які обертаються навколо галактик, що зіткнулися, стали ще більш помітними. Знімок складається з даних, зібраних за допомогою двох інструментів, встановлених на телескопі Hubble: Advanced Camera for Surveys і Wide-Field Camera 3.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України та Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння.

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