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HR во время войны: Как FAVBET удается объединять и поддерживать команду

Киев • УНН

 • 30863 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Полномасштабное вторжение стало самым большим вызовом для украинского бизнеса за 30 лет независимости. Директор HR-департамента FAVBET рассказал, как одной из крупнейших iGaming-компаний Украины удалось преодолеть кризис и вернуться к полноценной работе, не только сохранив большинство рабочих мест, но и обеспечить рост команды, передает УНН.

HR во время войны: Как FAVBET удается объединять и поддерживать команду

Прежде всего — безопасность сотрудников и поддержка ВСУ

Из-за российского вторжения значительная часть наших сотрудников покинула страну или переселилась в другие регионы. За время ковидных карантинов в компании успели наладить системы и процедуры для удаленной работы, поэтому к дистанционной работе адаптировались достаточно быстро. Даже сейчас, когда в Киев вернулись многие работники, мы сохраняем гибридный формат, ведь война в Украине продолжается и нужно реагировать на все атаки врага.

В начале войны мы действовали по принципу «сначала безопасность, потом работа». Таким образом сотрудники могли не беспокоиться, что потеряют работу из-за того, что не способны работать из-за переезда, необходимости заботиться о своих близких или участии в волонтерской деятельности.

В FAVBET есть и те, кто защищает страну в рядах ВСУ. Мы гордимся их выбором, поэтому сохраняем рабочие места и заработную плату. Совместно с благотворительным фондом Favbet Foundation мы поддерживаем украинскую армию транспортом, дронами и высокотехнологичным оборудованием. За время войны при содействии компании и фонда украинские военные получили уже 235 автомобилей, 53 из них — новые внедорожники Peugeout Landtrek, которые FAVBET приобрел для комплектования ударных рот «Армии дронов».

Коммуникация как основа корпоративной культуры

Когда география сотрудников компании охватывает не только несколько украинских регионов, а десяток стран мира, HR-отделу важно создавать условия, в которых все чувствуют себя командой. Можно использовать различные воркфреймы и методологии для синхронизации, но наша ниша невероятно изменчива, поэтому незапланированные ситуации возникают регулярно.

Чтобы справляться с этим, мы существенно усилили внутренние коммуникации в компании: начали больше «общаться» с сотрудниками с помощью новых рассылок, привлекать их к опросам, а также проводить онлайн-мероприятия, чтобы как можно больше людей могли собираться вместе. Также мы перестроили формат тимбилдингов: теперь сотрудники могут собираться локальными командами и в рамках выделенного бюджета проводить активности в любом формате, потому что массовых мероприятий во время войны мы не проводим.

Преимущества для сотрудников

Война еще больше сплотила нас как команду. Практически каждый из нас столкнулся с проблемами собственной безопасности, переживал за родных и близких, помогал армии и волонтерам, волонтерил сам. Конечно, нас это сблизило, мы стараемся помогать друг другу и поддерживать в любых ситуациях.

Такой подход находит отражение и в отношении к сотрудникам со стороны компании. Сегодня наши работники обеспечены страхованием, получают компенсацию обучения, могут посещать ведущие образовательные мероприятия и конференции по их специальности. Разрешать любые административные и организационные вопросы сотрудникам помогают специалисты HR-отдела, которых мы называем «пипл-партнерами». Их задача – обеспечить максимально комфортные условия работы.

Такой подход дает результаты. Недавно FAVBET получил награду как компания с лучшей корпоративной культурой во время HR Wisdom Summit — ежегодной конференции лидеров HR-сообщества Украины.

Несмотря на кризис, самоотверженность работников и правильно расставленные приоритеты позволили FAVBET не только работать на прежнем уровне, но и расти. Сегодня двери компании всегда открыты для людей, которые разделяют наши ценности и готовы работать на благо Украины как на рабочем месте, так и за его пределами.

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