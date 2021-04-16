Гвардиола раскрыл главную несправедливость Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о значении выхода в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
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Наставник “Горожан” считает Лигу чемпионов — суровым турниром. Специалист заявил об этом, ведь поражение лишь в одной игре (вылет на ранних стадиях) турнира является катастрофой.
“Выход в полуфинал Лиги чемпионов — важен для клуба, нельзя это отрицать. Это строгий турнир. Работаешь 10 месяцев, а судят по одной игре. Вылетаешь из турнира — и сезон сразу провальный для клуба это считается катастрофой. Это несправедливо, если честно. Нельзя судить, чего футболисты добились за пять лет. Но психологически для всех нас: игроков, меня, персонала, генерального директора — пройти в полуфинал было необходимо. Сейчас мы хотим большего”, — признался Гвардиола.
Дополнение
В полуфинале Лиги чемпионов “Манчестер Сити” сыграет против “ПСЖ”. Первый матч состоится 28 апреля.
Что предшествовало этому
“Горожане” пробились в 1/2 финала турнира, выбив из соревнований дортмундскую “Боруссию”.