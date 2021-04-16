Гвардіола розкрив головну несправедливість Ліги чемпіонів

Цитата

Наставник “Містян” вважає Лігу чемпіонів — суровим турніром. Фахівець заявив про це, адже поразка лише в одній грі (виліт на ранніх стадіях) турніру є катастрофою.

“Вихід у півфінал Ліги чемпіонів — важливий для клубу, не можна це заперечувати. Це суворий турнір. Працюєш 10 місяців, а судять по одній грі. Вилітаєш з турніру — і сезон відразу провальний, для клубу це вважається катастрофою. Це несправедливо, якщо чесно. Не можна судити, чого футболісти домоглися за п’ять років. Але психологічно для всіх нас: гравців, мене, персоналу, генерального директора — пройти в півфінал було необхідно. Зараз ми хочемо більшого”, — зізнався Гвардіола.

Доповнення

У півфіналі Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” зіграє проти “ПСЖ”. Перший матч відбудеться 28 квітня.

Що передувало цьому

“Городяни” пробилися в 1/2 фіналу турніру, вибивши зі змагань дортмундську “Боруссію”.