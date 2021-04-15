Зінченко допоміг “Манчестер Сіті” вийти у півфінал Ліги чемпіонів

Деталі

Юний 17-річний англійський півзахисник Джуд Беллінгем відкрив рахунок та вивів “джмелів” вперед. В середині першої половини Де Брейне влучив у поперечину, а зрівняти цифри вдалося Ріяду Марезу на 55 хвилині ударом з пенальті — 1:1. Перемогу англійцям приніс Філ Фоден, який забив з передачі Сілви.

За підсумком двох матчів (2:1, 2:1) до півфінального етапу пробились “містяни”.

Зауважимо, що Олександр Зінченко провів на полі повний поєдинок.

Доповнення

“Манчестер Сіті” зіграє в 1/2 фіналу з французьким “ПСЖ”.