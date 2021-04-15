Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Английский “Манчестер Сити” провел ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Юный 17-летний английский полузащитник Джуд Беллингем открыл счет и вывел “шмелей” вперед. В середине первой половины Где Брюйне попал в перекладину, а сравнить цифры удалось Рияда Марез на 55 минуте ударом с пенальти — 1: 1. Победу англичанам принес Фил Фоден, который забил с передачи Силвы.
По итогам двух матчей (2: 1, 2: 1) в полуфинального этапа пробились “горожане”.
Заметим, что Александр Зинченко провел на поле полный поединок.
Дополнение
“Манчестер Сити” сыграет в 1/2 финала с французским “ПСЖ”.