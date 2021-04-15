Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в полуфинал Лиги чемпионов

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187573 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189085 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273401 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316460 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157421 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142980 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270828 просмотра

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Английский “Манчестер Сити” провел ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Юный 17-летний английский полузащитник Джуд Беллингем открыл счет и вывел “шмелей” вперед. В середине первой половины Где Брюйне попал в перекладину, а сравнить цифры удалось Рияда Марез на 55 минуте ударом с пенальти — 1: 1. Победу англичанам принес Фил Фоден, который забил с передачи Силвы.

По итогам двух матчей (2: 1, 2: 1) в полуфинального этапа пробились “горожане”.

Заметим, что Александр Зинченко провел на поле полный поединок.

Дополнение

“Манчестер Сити” сыграет в 1/2 финала с французским “ПСЖ”.

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