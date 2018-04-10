Гвардиола о борьбе за полуфинал ЛЧ: мы должны провести идеальный матч

“Чтобы пройти дальше, мы должны провести почти идеальный матч — создавать моменты, показывать отличную реализацию и не позволять соперникам много атаковать. Для выхода в полуфинал нужны идеальные условия. У нас есть еще 90 минут, а в футболе случиться может что угодно”, — заявил испанец.

По мнению Гвардиолы его коллектива стоит продолжать идти к цели даже в случае пропущенного гола от “мерсисайдцев”.

“Если пропустим, сдаваться не нужно. Мы это делали уже много раз — создавали много голевых моментов за короткий отрезок времени. Моменты нужно реализовывать. Если не получилось, нужно играть дальше и создавать еще”, — добавил тренер “горожан”.

Отметим, что команде Гвардиолы нужно играть разницу в три гола после первого матча с “Ливерпулем” на “Энфилде” (0:3).

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”.