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Гвардіола про боротьбу за півфінал ЛЧ: ми повинні провести ідеальний матч

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Іспанський наставник “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола дав коментар з приводу майбутнього поєдинку у відповідь чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів проти “Ліверпуля”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Щоб пройти далі, ми повинні провести майже ідеальний матч — створювати моменти, показувати відмінну реалізацію і не дозволяти суперникам багато атакувати. Для виходу в півфінал потрібні ідеальні умови. У нас є ще 90 хвилин, а в футболі трапитися може що завгодно”, — заявив іспанець.

На думку Гвардіоли його колективу варто продовжувати йти до мети навіть у випадку пропущеного голу від “мерсисайдців”.

“Якщо пропустимо, здаватися не потрібно. Ми це робили вже багато разів — створювали багато гольових моментів за короткий відрізок часу. Моменти потрібно реалізовувати. Якщо не вийшло, потрібно грати далі і створювати ще”, — додав тренер “городян”.

Зазначимо, що команді Гвардіоли потрібно відігравати різницю в три голи після першого матчу з “Ліверпулем” на “Енфілді” (0:3).

Нагадаємо, що фінальний поєдинок Ліги чемпіонів пройде в Києві на НСК “Олімпійський”.

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