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Гвардиола отказался возглавить сборную Италии, Итальянская федерация ведет переговоры с Пирло

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Пеп Гвардиола отклонил предложение Итальянской федерации футбола из-за желания посвятить время семье. Андреа Пирло устно согласился возглавить сборную Италии на четыре года.

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии, Итальянская федерация ведет переговоры с Пирло

Испанский специалист Пеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии из-за желания посвятить время семье. Итальянская федерация футбола ведет переговоры с Андреа Пирло и уже достигла устного соглашения. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает УНН

Пеп Гвардиола отказался от предложения из Италии по личному решению, и это не связано с финансовыми условиями. Гвардиола вернется к тренерской работе в подходящее время и тогда, когда почувствует, что новый проект является наилучшим из возможных. Сейчас он посвящает время семье 

- написал Романо. 

Он добавил, что Итальянская федерация обратилась к Андреа Пирло с предложением занять пост главного тренера на ближайшие четыре года.

Андреа Пирло принял устное предложение и вскоре станет новым главным тренером сборной Италии. Пирло согласился на долгосрочный проект, предложенный Паоло Мальдини и Леонардо. Он намерен подписать контракт в ближайшие дни, ожидая завершения официальных процедур 

- добавил позже Романо. 

Отметим, Андреа Пирло в июле 2025 года возглавил саудовский «Юнайтед», поэтому ему нужно будет расторгнуть контракт с клубом. 

В свое время Пирло, как тренер, возглавлял «Ювентус», с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также занимал пост главного тренера «Сампдории» и турецкого «Карагюмрюк». 

Кроме того, Пирло в этом году посещал вместе с Марко Матерацци Суперфинал Кубка России на стадионе «Лужники». 

Напомним 

Немецкий тренер Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. Клопп подписал контракт на 4 года и будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028 и Чемпионату мира-2030. 

Королевская бельгийская федерация футбола (KBVB) объявила о назначении Марка ван Боммеля главным тренером сборной Бельгии. Нидерландец будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028. 

Жузеп Гвардиола покидает пост главного тренера английского «Манчестер Сити», однако продолжит работать в клубе на должности глобального посла. 

Павел Башинский

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