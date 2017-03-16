Насильника несовершеннолетней приговорили к 13 годам в Черниговской области

Установлено, что в августе прошлого года злоумышленник, находясь на полевой дороге возле с. Осокоровка, с целью удовлетворения половой страсти, с применением силы изнасиловал 11-летнюю девушку.

Преступнику инкриминировали изнасилование несовершеннолетней, открыли производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Суд установил, что преступление имеет повышенную степень общественной опасности и влияние на психическое развитие потерпевшей, поэтому мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскано 50 тыс грн морального ущерба.

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