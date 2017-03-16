Насильника несовершеннолетней приговорили к 13 годам в Черниговской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44967 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105942 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121353 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125749 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117996 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106557 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107581 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Насильника несовершеннолетней приговорили к 13 годам в Черниговской области

Насильника несовершеннолетней приговорили к 13 годам в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черниговской области насильника малолетнего ребенка приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Установлено, что в августе прошлого года злоумышленник, находясь на полевой дороге возле с. Осокоровка, с целью удовлетворения половой страсти, с применением силы изнасиловал 11-летнюю девушку.

Преступнику инкриминировали изнасилование несовершеннолетней, открыли производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Суд установил, что преступление имеет повышенную степень общественной опасности и влияние на психическое развитие потерпевшей, поэтому мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскано 50 тыс грн морального ущерба.

Как сообщал УНН, насильник 15-летней девушки получил семь лет тюрьмы

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