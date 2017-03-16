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Ґвалтівника неповнолітньої засудили до 13 років на Чернігівщині

Ґвалтівника неповнолітньої засудили до 13 років на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 11257 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. На Чернігівщині ґвалтівника малолітньої дитини засудили до 13 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Встановлено, що у серпні минулого року зловмисник, перебуваючи на польовій дорозі біля с. Осокорівка, з метою задоволення статевої пристрасті, із застосуванням сили зґвалтував 11-річну дівчину.

Злочинцю інкримінували зґвалтування неповнолітньої, відкрили провадження за ч. 4 ст. 152 КК України.

Суд встановив, що злочин має підвищену ступінь суспільної небезпеки та вплинув на психічний розвиток потерпілої, тому чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі.

На користь потерпілої стягнуто 50 тис грн моральної шкоди.

Як повідомляв УНН, ґвалтівник 15-річної дівчини отримав сім років в'язниці

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